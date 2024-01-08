Енергопостачання для понад 6 млн українців: Японія передасть 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін

Про це повідомляє Міненерго.

Автотрансформатори закуплені за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, а Японія та Програма розвитку ООН України (UNDP) сприятимуть доставці цього великогабаритного енергетичного обладнання в Україну.

Придбані Японією газові турбіни Україна отримає за посередництва та сприяння UNDP і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

"Підтримка Японії і колег з UNDP є дуже важливою для нас у ці складні часи. Ми не тільки спільно реалізуємо проєкти, які допомагають нашій енергосистемі вистояти зараз, але і маємо значні плани для співробітництва і розвитку майбутнього енергосектору України", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою.

Японська міністерка, своєю чергою, анонсувала надання Україні ще двох трансформаторів.

"Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі", – сказала Камікава.

Міненерго зазначило, що надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 млн українців.

"Це устаткування відповідає пріоритетам України у децентралізації та "зеленому" переході енергетичного сектору. Крім того, встановлення автотрансформаторів, обладнання, яке ворог руйнував чи не найчастіше, посилює стійкість енергосистеми", - повідомляж Міненерго.

Заступник постійного представника UNDP в Україні Крістофорос Політіс наголосив, що це енергообладнання сприятиме розбудові більш екологічної інфраструктури.

"Надане обладнання має каталізувати енергетичний сектор України за допомогою інноваційних рішень, закладаючи основу для більш екологічної та децентралізованої інфраструктури. Це сприяє надійному розподілу електроенергії та зміцнює прагнення країни до сталого розвитку", - сказав Політіс.

Крім зазначених газових турбін та автотрансформаторів Японія та UNDP уже надали держустановам і аварійно-рятувальним службам України 1200 генераторів і 1000 блоків живлення. Ще 500 генераторів і 6 мобільних транспортних засобів електропостачання Україна отримала через JICA.