Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський підписав закон, що вводить 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

Зеленський підписав закон, що вводить 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

Дар'я Тарасова
2 вересня, 2025 вiвторок
12:20
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 13157 про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення, який передбачає запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

Зміст

Відповідна інформація зʼявилася на сайті Верховної Ради.

2 вересня закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" повернувся до парламенту з підписом президента України.

Як ідеться у пояснювальній записці, закон має забезпечити належне адміністрування органами контролю екологічного податку, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та рентної плати за спеціальне використання води.

У Верховній Раді було зареєстровано три постанови, якими пропонувалось скасувати голосування щодо законопроєкту № 13157, зокрема, правки щодо запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак. Їх авторами стали народні депутати Дмитро Разумков (рух "Чесно"), Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність") та Олексій Гончаренко, які зареєстрували у Верховній Раді три проєкти постанов (13157-П, 13157-П1, 13156-П2). Верховна Рада не підтримала їхні ініціативи.

 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
Про нас

