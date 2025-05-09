Зеленський ввів у дію санкції проти 58 росіян та 74 російських та іноземних компаній, пов'язаних з ВПК Росії

Про це йдеться в додатку до указу №301/2025, опублікованому на сайті президента.

Санкційний список охоплює 58 російських громадян, 67 російських підприємств, значна частина яких пов'язана з оборонно-промисловим комплексом РФ, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану та одна – з Китаю (зареєстрована в Гонконзі).

Серед фізичних осіб, які підпали під санкції:

Грант Акопов , керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД;

, керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД; Петро Ващенко , гендиректор інженерного центру "Уніматік", одного з найбільших у РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів;

, гендиректор інженерного центру "Уніматік", одного з найбільших у РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів; Євген Дудуєв , очільник підприємства "Волга станки";

, очільник підприємства "Волга станки"; Владислав Івочкін , керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує вертати "Вологодському оптико-механічному заводу" для виробництва прицілів "Сосна-У" для танків "Прорив".

, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує вертати "Вологодському оптико-механічному заводу" для виробництва прицілів "Сосна-У" для танків "Прорив". Юрій Чуркін, генеральний директор верстатобудівного заводу "Форт".

Обмеження також торкнулися низки російських підприємств оборонного та промислового сектору, зокрема:

Арзамаського дослідно-конструкторського бюро "Імпульс", що працює на російський ОПК;

виробничого об'єднання "Форт";

науково-дослідного інституту технічних систем "Сінвент";

особливого конструкторсько-технологічного бюро "Омега";

Самарського металургійного заводу;

Всеросійського інституту легких сплавів.

Щодо іноземних компаній, санкції застосовано проти іранських Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh та Pishro Sanat Aseman; узбекистанських Mercury Renaissance, Raw Materials Cellulose та Ферганського хімічного заводу; а також китайської компанії Smart Kit Technology Limited з Гонконгу.