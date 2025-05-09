Зеленський ввів у дію санкції проти 58 росіян та 74 російських та іноземних компаній, пов'язаних з ВПК Росії
У п'ятницю, 9 травня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про запровадження нових санкцій. Під обмеження потрапили 58 фізичних осіб та 74 компанії з РФ, Китаю, Ірану та Узбекистану
Про це йдеться в додатку до указу №301/2025, опублікованому на сайті президента.
Санкційний список охоплює 58 російських громадян, 67 російських підприємств, значна частина яких пов'язана з оборонно-промисловим комплексом РФ, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану та одна – з Китаю (зареєстрована в Гонконзі).
Серед фізичних осіб, які підпали під санкції:
- Грант Акопов, керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД;
- Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру "Уніматік", одного з найбільших у РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів;
- Євген Дудуєв, очільник підприємства "Волга станки";
- Владислав Івочкін, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує вертати "Вологодському оптико-механічному заводу" для виробництва прицілів "Сосна-У" для танків "Прорив".
- Юрій Чуркін, генеральний директор верстатобудівного заводу "Форт".
Обмеження також торкнулися низки російських підприємств оборонного та промислового сектору, зокрема:
- Арзамаського дослідно-конструкторського бюро "Імпульс", що працює на російський ОПК;
- виробничого об'єднання "Форт";
- науково-дослідного інституту технічних систем "Сінвент";
- особливого конструкторсько-технологічного бюро "Омега";
- Самарського металургійного заводу;
- Всеросійського інституту легких сплавів.
Щодо іноземних компаній, санкції застосовано проти іранських Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh та Pishro Sanat Aseman; узбекистанських Mercury Renaissance, Raw Materials Cellulose та Ферганського хімічного заводу; а також китайської компанії Smart Kit Technology Limited з Гонконгу.
- Водночас Велика Британія запроваджує санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту" диктатора Володимира Путіна. Саме ці судна перевезли вантажів на суму понад $24 млрд з початку 2024 року.
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