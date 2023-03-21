Ексчемпіон світу спрогнозував нокаут у бою Усика проти Ф'юрі

Про це Паркер розповів Pro Boxing Fans.

За словами ексчемпіона світу, який у ролі спаринг-партнера допомагає Ф'юрі готуватися до поєдинку з Усиком, британець здатен нокаутувати українця.

"Ми тренуємось дуже старанно. Я бачу, що він добре працює перед боєм 29 квітня. Ф'юрі має міць та навички, щоб нокаутувати Усика. Йому просто потрібно донести свої удари. Усик дуже незручний боєць, який багато рухається, тому буде складно його впіймати. Але якщо у Ф'юрі вийде, то він зможе завершити бій достроково", - сказав Паркер.

Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав британець Ентоні Джошуа.

Олександр Усик володіє титулами WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Очікується, що британець та українець зустрінуться 29 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".