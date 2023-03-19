Про це написав президент Всесвітньої боксерської асоціації Гільберто Мендоса у twitter.

За його словами, якщо українець не укладе контракт з Тайсоном Ф'юрі до 1 квітня, він має розпочати переговори про поєдинок з обов'язковим претендентом на титул WBA Даніелем Дюбуа з Великої Британії.

"Кінцевий термін для отримання підписаних контрактів – 1 квітня. В іншому випадку будуть призначені обов’язкові переговори щодо бою проти Дюбуа", - написав Мендоса.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).