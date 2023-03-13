Про це повідомляє Boxingnews24.

На думку Хірна, британець намагався зірвати угоду про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу, коли пропонував українцю невигідні умови розподілу призових. Причина в тому, що Ф'юрі розраховував на більший гонорар, який спочатку пообіцяли інвестори з Саудівської Аравії, які не змогли організувати бій. Проте, після того, як зустріч перенесли до Лондона, боксерам доведеться задовольнитися меншими призовими.

"Дивіться, до бою залишилося шість або сім тижнів. А Тайсон каже, що лише на вихідних розпочав підготовку. Усик впіймав його на блефі. Як гадаєте?" - запитав Хірн.

Він зазначив, що Ф'юрі сам загнав себе у пастку та буде вимушений боксувати за значно менші гроші, ніж він розраховував. Тому промоутер досі сумнівається, що поєдинок відбудеться.

"Тайсону доведеться взяти гроші, на які він ніколи не погодився б за такий поєдинок. Проте, він каже, що приймає бій, тому, сподіваюся, це станеться. Незабаром про все дізнаємося", - сказав Хірн, якого вважають найвпливовішим промоутером світу.

Серед інших британець працює з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом та ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з Великої Британії. Також Хірн раніше був співпромоутером Усика.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).