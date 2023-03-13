Найвпливовіший промоутер світу викрив план Ф'юрі з ультиматумом щодо призових Усику
Промоутер Едді Хірн запідозрив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь
Про це повідомляє Boxingnews24.
На думку Хірна, британець намагався зірвати угоду про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу, коли пропонував українцю невигідні умови розподілу призових. Причина в тому, що Ф'юрі розраховував на більший гонорар, який спочатку пообіцяли інвестори з Саудівської Аравії, які не змогли організувати бій. Проте, після того, як зустріч перенесли до Лондона, боксерам доведеться задовольнитися меншими призовими.
"Дивіться, до бою залишилося шість або сім тижнів. А Тайсон каже, що лише на вихідних розпочав підготовку. Усик впіймав його на блефі. Як гадаєте?" - запитав Хірн.
Він зазначив, що Ф'юрі сам загнав себе у пастку та буде вимушений боксувати за значно менші гроші, ніж він розраховував. Тому промоутер досі сумнівається, що поєдинок відбудеться.
"Тайсону доведеться взяти гроші, на які він ніколи не погодився б за такий поєдинок. Проте, він каже, що приймає бій, тому, сподіваюся, це станеться. Незабаром про все дізнаємося", - сказав Хірн, якого вважають найвпливовішим промоутером світу.
Серед інших британець працює з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом та ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з Великої Британії. Також Хірн раніше був співпромоутером Усика.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України.
- Тайсон Ф'юрі у відповідь заявив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.
- 12 березня промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен підтвердив, що поєдинок проти Олександра Усика відбудеться 29 квітня у Лондоні.
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