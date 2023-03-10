Усик погодився на нерівний гонорар за бій з Ф'юрі, але вимагає, щоб британець передав Україні 1 млн фунтів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У своєму твіттері Олександр Усик записав відеозвернення до Тайсона Ф'юрі.

"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на "Вемблі". Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились?", - сказав Усик.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).