Усик погодився на нерівний гонорар за бій з Ф'юрі, але вимагає, щоб британець передав Україні 1 млн фунтів
Український боксер Олександр Усик хоче, щоб британець Тайсон Ф'юрі передав 1 млн фунтів на потреби України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У своєму твіттері Олександр Усик записав відеозвернення до Тайсона Ф'юрі.
"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на "Вемблі". Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились?", - сказав Усик.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 26 лютого стало відомо, що Ф'юрі наполягає, аби призовий фонд поєдинку з Усиком розподілявся у пропорції 60:40 на його користь.
- 8 березня промоутер Френк Воррен заявив, що якщо Ф'юрі не вдасться домовитися з Усиком до кінця тижня, то поєдинок не відбудеться.
- 10 березня британець Тайсон Ф’юрі зробив нову пропозицію Олександру Усику стосовно їхнього супербою у надважкій вазі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе