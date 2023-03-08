Промоутер Ф'юрі пояснив, чому бій з Усиком опинився на межі зриву
Промоутер Френк Воррен заявив, що якщо Тайсону Ф'юрі не вдасться домовитися з Олександром Усиком до кінця тижня, то поєдинок не відбудеться
Про це повідомляє Boxing247.
За словами Воррена, під час переговорів про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, між командами Ф'юрі та Усика виникли розбіжності у питанні розміру гонорарів.
"Якщо ми не домовимося до вихідних, то бою не буде. Адже ми маємо дату — 29 квітня. У мене є певна сума, в яку я маю вкластися. І я не можу заплатити бійцям більше за цей ліміт. Якщо цих грошей виявиться замало, то бою не буде. Зрештою, це бізнес", - розповів Воррен.
Він додав, що надія, на те, що Ф'юрі та Усик узгодять умови контракту все ще залишається.
"Варіанти ще є, але станом на сьогодні ми не домовилися. Щоб закрити угоду, нам потрібна згода двох сторін, а в нас її немає. Повірте, ніхто не хоче влаштувати цей бій більше, ніж я. Адже йдеться про перший в історії хевівейту поєдинок за чотири пояси. Йдеться про історичну подію. Але я не можу змусити бійців піти на ті умови, які не влаштовують їх", - підсумував Воррен.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 26 лютого стало відомо, що Ф'юрі наполягає, аби призовий фонд поєдинку з Усиком розподілявся у пропорції 60:40 на його користь.
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