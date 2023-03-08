Промоутер Ф'юрі пояснив, чому бій з Усиком опинився на межі зриву

Про це повідомляє Boxing247.

За словами Воррена, під час переговорів про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, між командами Ф'юрі та Усика виникли розбіжності у питанні розміру гонорарів.

"Якщо ми не домовимося до вихідних, то бою не буде. Адже ми маємо дату — 29 квітня. У мене є певна сума, в яку я маю вкластися. І я не можу заплатити бійцям більше за цей ліміт. Якщо цих грошей виявиться замало, то бою не буде. Зрештою, це бізнес", - розповів Воррен.

Він додав, що надія, на те, що Ф'юрі та Усик узгодять умови контракту все ще залишається.

"Варіанти ще є, але станом на сьогодні ми не домовилися. Щоб закрити угоду, нам потрібна згода двох сторін, а в нас її немає. Повірте, ніхто не хоче влаштувати цей бій більше, ніж я. Адже йдеться про перший в історії хевівейту поєдинок за чотири пояси. Йдеться про історичну подію. Але я не можу змусити бійців піти на ті умови, які не влаштовують їх", - підсумував Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).