Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю BoxingScene.

За його словами, команда Усика наполягає, аби призові у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі розподілялися порівну. Таким чином він відповів на слова промоутера британця Боба Арума, що Тайсон Ф'юрі має отримати більше за українця, оскільки саме він забезпечить аншлаг на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

"Які для цього підстави? Тільки тому, що він англієць? Це звучить непереконливо. З іншого боку, Ф'юрі може сказати: "Добре, для мене не має значення, з ким я б'юся. Незалежно від того, це Усик чи людина з супермаркету, я все одно можу розпродати стадіон "Вемблі", - сказав Красюк.

Він наголосив, що мова йде про бій за звання абсолютного чемпіона світу, а Усик володіє трьома з чотирьох поясів у надважкій вазі.

"Це спорт. Це стосується не лише професійного боксу. Їдьте до Голлівуду, якщо хочете заробити такі гроші. Якщо ти король, ти маєш це довести. Доведіть це проти хлопця з трьома поясами", - закликав Красюк.

Водночас він висловив переконання, що Усику та Ф'юрі врешті вдасться домовитися про поєдинок.

"Я оптиміст. Усик дуже гнучкий, гроші ніколи не торкалися його серця. Єдине, що мене хвилює, це ставлення Тайсона. Якщо Ф’юрі боїться втратити свою популярність, втратити статус, який він має зараз, він може бути негнучким, він може попросити більшу частку, щоб виправдати свій ризик. Але в глибині душі я вірю, що у нього серце воїна і він погодиться на справедливі умови", - підсумував Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).