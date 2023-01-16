Про це повідомляє BoxingScene.

За словами промоутера британця Боба Арума, українець вимагає, аби призові у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з Ф'юрі розподілялися у пропорції 50 на 50, проте якщо зустріч відбудеться у Лондоні, британець не погодиться на такі умови.

"Усі погодилися, що якщо пропозиція із Саудівської Аравії буде реальною, ми на неї пристанемо.

Якщо ні, ми проведемо бій на "Вемблі". А далі треба говорити про відсотки, тому що Усик хоче 50 на 50. Це неправильно, якщо бій відбудеться на "Вемблі", тому що на поєдинку буде 95 тис. британців і великі британські гроші за перегляд, тому Тайсон заслуговує на левову частку", - розповів Арум.

Він додав, що сподівається побачити конкретну пропозицію із Саудівської Аравії цього тижня.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.

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