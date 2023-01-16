Промоутер розповів про фінансові вимоги Усика в бою проти Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик вимагає, аби призові за поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі були розподілені порівну
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами промоутера британця Боба Арума, українець вимагає, аби призові у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з Ф'юрі розподілялися у пропорції 50 на 50, проте якщо зустріч відбудеться у Лондоні, британець не погодиться на такі умови.
"Усі погодилися, що якщо пропозиція із Саудівської Аравії буде реальною, ми на неї пристанемо.
Якщо ні, ми проведемо бій на "Вемблі". А далі треба говорити про відсотки, тому що Усик хоче 50 на 50. Це неправильно, якщо бій відбудеться на "Вемблі", тому що на поєдинку буде 95 тис. британців і великі британські гроші за перегляд, тому Тайсон заслуговує на левову частку", - розповів Арум.
Він додав, що сподівається побачити конкретну пропозицію із Саудівської Аравії цього тижня.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
-
24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе