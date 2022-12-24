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Ф'юрі прийняв головну умову Усика щодо бою за титул абсолютного чемпіона світу

24 грудня, 2022 субота
14:02
Спорт Тайсон Ф'юрі (ліворуч), Боб Арум та Олександр Усик (позаду)

Британський боксер Тайсон Ф'юрі погодився провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти українця Олександра Усика у лютому 2023 року

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен, повідомляє BoxingScene

За його словами, бій між Усиком та Ф'юрі має відбутися до березня 2023 року. Таким чином, команда британця погодилася на вимогу промоутера українця Олександра Красюка, який наполягав, аби поєдинок було проведено до 4 березня. 

"Обидва бійці хочуть цього. Усі менеджери та промоутери цього хочуть. Тому потрібно зібратися та вирішити, де пройде поєдинок. Він має відбутися до березня, тож усі повинні діяти швидко. Протягом кількох тижнів маємо зрозуміти, розібралися ми в цій ситуації чи ні. Можу сказати одне - усі хочуть, щоб цей бій відбувся", - запевнив Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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