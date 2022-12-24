Про це заявив промоутер британця Френк Воррен, повідомляє BoxingScene.

За його словами, бій між Усиком та Ф'юрі має відбутися до березня 2023 року. Таким чином, команда британця погодилася на вимогу промоутера українця Олександра Красюка, який наполягав, аби поєдинок було проведено до 4 березня.

"Обидва бійці хочуть цього. Усі менеджери та промоутери цього хочуть. Тому потрібно зібратися та вирішити, де пройде поєдинок. Він має відбутися до березня, тож усі повинні діяти швидко. Протягом кількох тижнів маємо зрозуміти, розібралися ми в цій ситуації чи ні. Можу сказати одне - усі хочуть, щоб цей бій відбувся", - запевнив Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.

20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.

21 грудня промоутер британця Боб Арум заявив, що Усик та Ф'юрі домовилися провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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