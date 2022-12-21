Усик та Ф'юрі домовилися про бій за звання абсолютного чемпіона світу
Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі домовилися провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Про це промоутер британця Боб Арум заявив у коментарі Sky Sports.
"Усик та Ф'юрі погодилися битися в наступному бою. Вони хочуть цього. Я впевнений, що ми можемо зробити цей бій. Вони готові битися один з одним без проміжних поєдинків", - сказав Арум.
Він додав, що наразі залишається визначитися із точною датою та місцем зустрічі, а остаточна домовленість може бути досягнута до кінця 2022 року.
"Наразі головне питання стосується дати та місця. Бій точно відбудеться у перші чотири місяці 2023 року. Зараз у нас дві рівноцінні пропозиції з Близького Сходу та є можливість провести бій у Британії на "Вемблі" з аудиторією 95 тис. глядачів. Остаточне рішення не за горами. Ми все вирішуємо. Сподіваюся, що це станеться до кінця року", - підсумував Арум.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.
- 20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.
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