Промоутер Усика висунув ультиматум команді Ф'юрі

Про це Красюк сказав відповідаючи на запитання користувачів у Instagram.

За його словами, український та британський важковаговики погодилися зустрітися, а їхнії бій має відбутися не пізніше 4 березня 2023 року.

"Обидві сторони погодилися битися. Бій має відбутися не пізніше 4 березня. Локація – будь-яке місце всесвіту", - написав Красюк.

Водночас відповідаючи на запитання, чи не спробує Тайсон Ф'юрі знову відтягнути зустріч та влаштувати поєдинок з Джо Джойсом з Великої Британії, промоутер попередив, що за такого сценарію бій за звання абсолютного чемпіона світу між українцем та британцем взагалі не відбудеться ніколи.

"Цей бій або відбудеться до 4 березня, або не відбудеться ніколи", - підкреслив Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

13 грудня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист чемпіонського титулу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

19 грудня стало відомо, що британець Даніель Дюбуа вибув через травму на пів року та не зможе скористатися правом на бій з чемпіоном світу WBA українцем Олександром Усиком.

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