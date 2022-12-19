Промоутер Усика висунув ультиматум команді Ф'юрі
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що якщо бій українця проти британця Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи
Про це Красюк сказав відповідаючи на запитання користувачів у Instagram.
За його словами, український та британський важковаговики погодилися зустрітися, а їхнії бій має відбутися не пізніше 4 березня 2023 року.
"Обидві сторони погодилися битися. Бій має відбутися не пізніше 4 березня. Локація – будь-яке місце всесвіту", - написав Красюк.
Водночас відповідаючи на запитання, чи не спробує Тайсон Ф'юрі знову відтягнути зустріч та влаштувати поєдинок з Джо Джойсом з Великої Британії, промоутер попередив, що за такого сценарію бій за звання абсолютного чемпіона світу між українцем та британцем взагалі не відбудеться ніколи.
"Цей бій або відбудеться до 4 березня, або не відбудеться ніколи", - підкреслив Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 13 грудня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист чемпіонського титулу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.
- 19 грудня стало відомо, що британець Даніель Дюбуа вибув через травму на пів року та не зможе скористатися правом на бій з чемпіоном світу WBA українцем Олександром Усиком.
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