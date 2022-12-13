Про це повідомляє WBA у twitter.

Всесвітня боксерська асоціація вирішила примусити Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу суперчемпіона WBA проти "звичайного" чемпіона за версією WBA - Даніеля Дюбуа.

"Комітет чемпіонатів WBA постановив провести бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі між суперчемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Даніелем Дюбуа", - заявили в асоціації.

Раніше українця зобов'язали провести захист титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) проти хорвата Філіпа Хрговіча.

В якій почерговості мають відбутися ці поєдинки наразі незрозуміло. Сам Олександр Усик має намір зустрітися із британцем Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Усик окрім поясів WBA та IBF, володіє титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації). Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

4 грудня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що першим в черзі на обов'язковий захист проти Олександра Усика титулу стоїть чемпіон WBA, тому хорват Філіп Хрговіч не зможе розраховувати на негайний бій українцем.

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