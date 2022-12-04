Про це заявив промоутер боксера з Великої Британії Боб Арум в інтерв'ю BoxingSocial.

За його словами, першим в черзі на обов'язковий захист титулу стоїть чемпіон світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), тому хорват Філіп Хрговіч, який є офіційним претендентом на пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації), не зможе розраховувати на негайний бій з Олександром Усиком.

"Хрговіч не стане на заваді, оскільки WBA повідомила IBF, що це не їхній час. Наразі черга обов'язкового захисту титулу WBA. Я думаю, що там обов'язковим претендентом є Дюбуа чи Джойс, хтось із них. І вони дадуть дозвіл на проведення об'єднавчого бою. WBA насправді відправила офіційного листа IBF, і нам випала честь побачити його копію", - розповів Арум.

Очікується, що наступний бій Олександр Усик проведе проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Британцю належить пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).

25 жовтня стало відомо, що бій між Усиком та Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул, яким володіє Олександр Усик.

Промоутер українця Олександр Красюк назвав суперечливим рішення IBF про обов'язковий захист титулу.

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