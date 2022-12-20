Про це повідомляє BoxingScene.

Зі слів британця випливає, що він домовляється з українцем одразу про два поєдинки, а у контракті на бій буде прописано обов'язковий реванш.

"Я маю намір перемогти його у першому поєдинку, який має відбутися у лютому. А потім дати йому реванш на "Вемблі". Якщо Близький Схід виконає свої обов'язки, ми зустрінемося там, якщо ні - ми зробимо це в Англії на "Вемблі", - сказав Ф'юрі.

Водночас промоутер українця Олександр Красюк заявив, що базовими варіантами є саме Велика Британія - Лондон, Кардіфф чи будь-яке інше місто. Але він працює над тим, аби поєдинок відбувся на нейтральній території - в одній з країн Близького Сходу.

Ми ведемо переговори з трьома країнами Близького Сходу. За найгіршим для Усика варіантом це буде "Вемблі" чи інший стадіон Британії. Будь-який інший сценарій полягає в тому, що бій відбувається на Близькому Сході. Крайній термін, який ми погоджуємо разом – 4 березня", - розповів Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.

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