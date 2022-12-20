Ф'юрі розкрив ключовий пункт контракту на супербій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомляє BoxingScene.
Зі слів британця випливає, що він домовляється з українцем одразу про два поєдинки, а у контракті на бій буде прописано обов'язковий реванш.
"Я маю намір перемогти його у першому поєдинку, який має відбутися у лютому. А потім дати йому реванш на "Вемблі". Якщо Близький Схід виконає свої обов'язки, ми зустрінемося там, якщо ні - ми зробимо це в Англії на "Вемблі", - сказав Ф'юрі.
Водночас промоутер українця Олександр Красюк заявив, що базовими варіантами є саме Велика Британія - Лондон, Кардіфф чи будь-яке інше місто. Але він працює над тим, аби поєдинок відбувся на нейтральній території - в одній з країн Близького Сходу.
Ми ведемо переговори з трьома країнами Близького Сходу. За найгіршим для Усика варіантом це буде "Вемблі" чи інший стадіон Британії. Будь-який інший сценарій полягає в тому, що бій відбувається на Близькому Сході. Крайній термін, який ми погоджуємо разом – 4 березня", - розповів Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.
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