Ф'юрі висунув останній ультиматум Усику стосовно багатостраждального бою
Британський боксер Тайсон Ф'юрі запропонував українцю Олександру Усику зустрітися 29 квітня в Лондоні, а у разі відмови має намір битися з іншим суперником
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією британського видання, наступний бій Тайсона Ф'юрі відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі". Британець наполягає, аби Олександр Усик погодився боксувати в цю дату за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Команда Ф'юрі виступила з такою пропозицією через те, що в Саудівській Аравії, яка вважалась головним претендентом на проведення бою, виникли проблеми з організацією поєдинку. Зокрема, там не можуть підтвердити, що вчасно зведуть нову арену в Джидді, на якій планують провести двобій.
У Ф'юрі ухвалили принципове рішення, що якщо Усик відмовиться боксувати в Лондоні, то британець 29 квітня на "Вемблі" битиметься з іншим суперником.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 12 лютого повідомлялося, що Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі не можуть домовитися про фінансові умови поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
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