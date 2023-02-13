Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією британського видання, наступний бій Тайсона Ф'юрі відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі". Британець наполягає, аби Олександр Усик погодився боксувати в цю дату за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Команда Ф'юрі виступила з такою пропозицією через те, що в Саудівській Аравії, яка вважалась головним претендентом на проведення бою, виникли проблеми з організацією поєдинку. Зокрема, там не можуть підтвердити, що вчасно зведуть нову арену в Джидді, на якій планують провести двобій.

У Ф'юрі ухвалили принципове рішення, що якщо Усик відмовиться боксувати в Лондоні, то британець 29 квітня на "Вемблі" битиметься з іншим суперником.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).