Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

За його інформацією, боксери далекі від підписання контракту на бій, який опинився під загрозою зриву.

"Повідомляється, що поєдинок Тайсона Ф’юрі проти Олександра Усика, швидше відбудеться в Англії, ніж у Саудівській Аравії, якщо він взагалі відбудеться. У процесі спроб домовитися про угоду, яка фінансово задовольнила б обох, попереду ще довгий шлях", - написав Бенсон.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).