Інсайдер розповів, чому бій Усика проти Ф'юрі опинився під загрозою зриву
Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі не можуть домовитися про фінансові умови поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.
За його інформацією, боксери далекі від підписання контракту на бій, який опинився під загрозою зриву.
"Повідомляється, що поєдинок Тайсона Ф’юрі проти Олександра Усика, швидше відбудеться в Англії, ніж у Саудівській Аравії, якщо він взагалі відбудеться. У процесі спроб домовитися про угоду, яка фінансово задовольнила б обох, попереду ще довгий шлях", - написав Бенсон.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 10 лютого промоутер Едді Хірн заявив, що бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі може не відбутися.
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