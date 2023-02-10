Супербій Усик - Ф'юрі опинився під загрозою зриву
Промоутер Едді Хірн заявив, що бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі може не відбутися
Про це повідомляє Boxing UK.
"У боксі нічого не можна сказати напевно. Гадаю, є ймовірність, що Ф’юрі не поб’ється з Усиком. Я думаю, що Ф’юрі проведе бій з ним, але якщо ні, то за поєдинок з Ентоні Джошуа він може заробити набагато більше грошей", - сказав промоутер Едді Хірн.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 2 лютого стало відомо, що бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі повинен відбутись 29 квітня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 41.89Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе