Супербій Усик - Ф'юрі опинився під загрозою зриву

Про це повідомляє Boxing UK.

"У боксі нічого не можна сказати напевно. Гадаю, є ймовірність, що Ф’юрі не поб’ється з Усиком. Я думаю, що Ф’юрі проведе бій з ним, але якщо ні, то за поєдинок з Ентоні Джошуа він може заробити набагато більше грошей", - сказав промоутер Едді Хірн.