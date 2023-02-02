Інсайдер ESPN назвав дату бою Усик - Ф'юрі

Про це повідомляє інсайдер телеканалу ESPN Майк Коппінджер.

"Джерела повідомили, що Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик продовжують переговори щодо бою за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі, який заплановано на 29 квітня. Усик завершив свою частину угоди з саудитами, і тепер черга за Ф’юрі. Якщо ні, бій може відбутися на "Вемблі". Рамадан закінчується 21 квітня", - написав Коппінджер.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

20 січня промоутер Боб Арум висловив переконання, що бій між Усиком та Ф’юрі відбудеться не пізніше квітня 2023 року.

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