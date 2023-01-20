Усик - Ф'юрі: Промоутер поставив крапку у розмовах, чи відбудеться довгоочікуваний бій

Про це повідомляє Sky Sports.

"Так чи інакше, поєдинок, на мою думку, відбудеться, і станеться це безперечно протягом перших чотирьох місяців року, що настав. Бійці хочуть отримати найбільшу для себе вигоду, тому що вік боксера, яким би великим він не був, швидкоплинний. Отже, проблема лише одна — де відбудеться бій. Впевнений, що наступного тижня все вирішиться, і ми зробимо офіційний анонс дати та місця проведення поєдинку. Бою бути - і крапка", - сказав промоутер Боб Арум.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb