Ф'юрі назвав фінансові умови, на яких погодиться битися з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі наполягає, аби призовий фонд поєдинку з українцем Олександром Усиком розподілявся у пропорції 60:40 на його користь
Про це заявив батько та тренер британця Джон Ф'юрі в інтерв'ю ID Boxing.
За його словами, розподіл гонорарів у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі має бути на користь Ф'юрі, оскільки він збере аудиторію на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, де планують 29 квітня провести зустріч.
"Тайсон – великий чемпіон, тому розподіл гонорару має бути 60 на 40. Але є ще один сценарій - візьми 30%, а якщо ти переможеш Тайсона, то отримаєш 40%. Тайсон приваблює величезну аудиторію, він уже збирав багато глядачів. Усик повинен погодитися та побитися з Тайсоном. Він має титули, які належали моєму сину", - сказав Джон Ф'юрі.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 16 лютого Тайсон Ф'юрі заявив, що зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну, якщо з ним не погодиться битися Олександр Усик.
- 25 лютого стало відомо, що Олександр Усик, у випадку зриву бою з Тайсоном Ф'юрі, битиметься з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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