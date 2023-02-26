Про це заявив батько та тренер британця Джон Ф'юрі в інтерв'ю ID Boxing.

За його словами, розподіл гонорарів у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі має бути на користь Ф'юрі, оскільки він збере аудиторію на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, де планують 29 квітня провести зустріч.

"Тайсон – великий чемпіон, тому розподіл гонорару має бути 60 на 40. Але є ще один сценарій - візьми 30%, а якщо ти переможеш Тайсона, то отримаєш 40%. Тайсон приваблює величезну аудиторію, він уже збирав багато глядачів. Усик повинен погодитися та побитися з Тайсоном. Він має титули, які належали моєму сину", - сказав Джон Ф'юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).