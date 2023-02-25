Про це промоутер українця Олександр Красюк заявив у інтерв'ю BoxOffice.

За його словами, попри оптимізм, щодо організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Ф'юрі, команда Усика має запасний варіант - обов'язковий захист титулу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) - проти Дюбуа.

"У нас є план Б. У разі якщо цей поєдинок не відбудеться, Олександр повинен почати відповідати за свої пояси перед обов'язковими претендентами. Нашим наступним обов'язковим претендентом є Дюбуа. Якщо наш великий поєдинок не відбудеться, ми перейдемо до організації поєдинку з обов'язковим претендентом WBA", - розповів Красюк.

Він уточнив, що це відбудеться, якщо британець відновиться від травми, яку отримав боксуючи в андеркарті поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).