Промоутер розповів про план Усика, на випадок зриву бою з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик, у випадку зриву бою з Тайсоном Ф'юрі, зустрінеться з іншим британцем - Даніелем Дюбуа
Про це промоутер українця Олександр Красюк заявив у інтерв'ю BoxOffice.
За його словами, попри оптимізм, щодо організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Ф'юрі, команда Усика має запасний варіант - обов'язковий захист титулу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) - проти Дюбуа.
"У нас є план Б. У разі якщо цей поєдинок не відбудеться, Олександр повинен почати відповідати за свої пояси перед обов'язковими претендентами. Нашим наступним обов'язковим претендентом є Дюбуа. Якщо наш великий поєдинок не відбудеться, ми перейдемо до організації поєдинку з обов'язковим претендентом WBA", - розповів Красюк.
Він уточнив, що це відбудеться, якщо британець відновиться від травми, яку отримав боксуючи в андеркарті поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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24 лютого Олександр Красюк заявив, що бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться 29 квітня у Лондоні.
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