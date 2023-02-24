Промоутер назвав дату і місце бою Усик - Ф'юрі
Промоутер Олександр Красюк заявив, що бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі пройде 29 квітня у Лондоні
Про це повідомляє BoxOffice.
"Ми справді вже зараз плануємо цей поєдинок у Лондоні на "Вемблі". Заброньовано стадіон на 29 квітня спеціально для цього заходу. І справді ми планували організувати цей поєдинок у Саудівській Аравії. Але склалися обставини таким чином, що через якісь складнощі, цілком можливо, фінансові, цілком можливо, організаційні. Але саудити нам не підтверджують дату 29 квітня. Вони говорять про свою готовність організувати цей поєдинок восени. А це неможливо. Бо Усик бився влітку, у серпні. Йому потрібен поєдинок, він уже у тренувальному таборі", - сказав Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 16 лютого Тайсон Ф'юрі заявив, що зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну, якщо з ним не погодиться битися Олександр Усик.
- 18 лютого стало відомо, що Олександр Усик проведе поєдинок з Даніелем Дюбуа, якщо не вдасться домовитися з Тайсоном Ф'юрі.
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