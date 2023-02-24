Промоутер назвав дату і місце бою Усик - Ф'юрі

Про це повідомляє BoxOffice.

"Ми справді вже зараз плануємо цей поєдинок у Лондоні на "Вемблі". Заброньовано стадіон на 29 квітня спеціально для цього заходу. І справді ми планували організувати цей поєдинок у Саудівській Аравії. Але склалися обставини таким чином, що через якісь складнощі, цілком можливо, фінансові, цілком можливо, організаційні. Але саудити нам не підтверджують дату 29 квітня. Вони говорять про свою готовність організувати цей поєдинок восени. А це неможливо. Бо Усик бився влітку, у серпні. Йому потрібен поєдинок, він уже у тренувальному таборі", - сказав Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).