Усик відповів на ультиматум Ф'юрі

Про це заявив представник тренерського штабу українського боксера Сергій Лапін в інтерв'ю SafeBettingSites.

За його словами, якщо Ф'юрі відмовиться битися з Усиком, українець зустрінеться з Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

"Якщо в найближчому майбутньому команда Тайсона Ф'юрі не скористається можливістю домовитися про бій, то Усик, ймовірно, проведе захист свого титулу проти Даніеля Дюбуа. Проте, ми сподіваємось, що невдовзі команди боксерів укладуть угоду і історична подія відбудеться”, - сказав Лапін.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).