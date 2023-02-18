Усик відповів на ультиматум Ф'юрі
Олександр Усик проведе поєдинок з Даніелем Дюбуа, якщо не вдасться домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі
Про це заявив представник тренерського штабу українського боксера Сергій Лапін в інтерв'ю SafeBettingSites.
За його словами, якщо Ф'юрі відмовиться битися з Усиком, українець зустрінеться з Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
"Якщо в найближчому майбутньому команда Тайсона Ф'юрі не скористається можливістю домовитися про бій, то Усик, ймовірно, проведе захист свого титулу проти Даніеля Дюбуа. Проте, ми сподіваємось, що невдовзі команди боксерів укладуть угоду і історична подія відбудеться”, - сказав Лапін.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 16 лютого Тайсон Ф'юрі заявив, що зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну, якщо з ним не погодиться битися Олександр Усик.
- 18 лютого Лапін звинуватив Ф'юрі у бажанні уникнути бою з Усиком.
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