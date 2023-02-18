Про це Лапні сказав у коментарі SafeBettingSites.

"Великий Тайсон Ф’юрі, 213-сантиметровий велетень, робить усе можливе, щоб уникнути бою за звання абсолютного чемпіона з Олександром Усиком. Він називає його кроликом і середньоваговиком, але Усик готовий та хоче довести, що він найкращий важковаговик світу. Тим часом Ф'юрі, схоже, втратив мужність та рішучість", - прокоментував Лапін відсутність домовленості про бій між Усиком та Ф'юрі.

Представник тренерського штабу українського боксера додав, що Усик наразі не отримав від британця конкретної пропозиції про поєдинок.

"Минуло досить багато часу з моменту бою Тайсона Ф'юрі з Дереком Чісорою. Але якщо не враховувати короткі розмови, то поки що ми не отримали пропозиції. Ми чекаємо контракту, але виникає враження, що команда Ф’юрі не має бажання влаштовувати цей бій", - констатував Лапін.

Він порадив британцю взяти приклад з його співвітчизника Ентоні Джошуа, який зустрічався з українцем двічі.

"Ф'юрі бачить в Усику занадто велику загрозу. Тайсону варто позичити частинку мужності у Джошуа, бо зараз ми швидше побачимо четвертий бій Ф’юрі - Чісора, ніж поєдинок з Усиком", - підсумував Лапін.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).