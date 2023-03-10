"Погоджуйтесь, інакше бою не буде", - Ф'юрі поставив Усику жорсткий ультиматум

Про це повідомляє "Трибуна".

"Я чую всі ці розмови про бій, що вони хочуть 50 відсотків, що Тайсон жадібний… Але з моєї точки зору, Усик, ти і твоя команда варті 30 відсотків. Погоджуйтесь, інакше бою не буде. Але за кожен день, починаючи з сьогоднішнього, коли ви затримуєтеся і возитеся, я збираюся віднімати один відсоток від тридцяти. Якщо ви не погодитесь - добре, бийтеся з Дюбуа за кілька млн доларів. Тік-так, тік-так… Боягузи", - сказав Ф’юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).