"Погоджуйтесь, інакше бою не буде", - Ф'юрі поставив Усику жорсткий ультиматум
Британець Тайсон Ф’юрі зробив нову пропозицію Олександру Усику стосовно їхнього супербою у надважкій вазі
Про це повідомляє "Трибуна".
"Я чую всі ці розмови про бій, що вони хочуть 50 відсотків, що Тайсон жадібний… Але з моєї точки зору, Усик, ти і твоя команда варті 30 відсотків. Погоджуйтесь, інакше бою не буде. Але за кожен день, починаючи з сьогоднішнього, коли ви затримуєтеся і возитеся, я збираюся віднімати один відсоток від тридцяти. Якщо ви не погодитесь - добре, бийтеся з Дюбуа за кілька млн доларів. Тік-так, тік-так… Боягузи", - сказав Ф’юрі.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 26 лютого стало відомо, що Ф'юрі наполягає, аби призовий фонд поєдинку з Усиком розподілявся у пропорції 60:40 на його користь.
- 8 березня промоутер Френк Воррен заявив, що якщо Ф'юрі не вдасться домовитися з Усиком до кінця тижня, то поєдинок не відбудеться.
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