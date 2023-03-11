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Головна Спорт Ф'юрі прокоментував відповідь Усика на свій ультиматум

Ф'юрі прокоментував відповідь Усика на свій ультиматум

11 березня, 2023 субота
12:11
Спорт Тайсон Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти українця Олександра Усика

Про це Ф'юрі заявив у Inastagram

Таким чином, він відреагував на згоду Усик розподілити гонорари у поєдинку в пропорції 70:30 на користь британця. 

"Сьогодні перший день моїх тренувань у підготовці до бою з Усиком. Мені не потрібно шість чи чотири місяці, у мене є шість  тижнів і тиждень відпочинку. Я збираюся нав’язати свою волю цьому маленькому підлому виродку. Вставайте, хлопці, не можу дочекатися, щоб правити Британією", - сказав Ф’юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Очікується, що британець та українець проведуть бій 29 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".  



 
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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