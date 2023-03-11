Ф'юрі прокоментував відповідь Усика на свій ультиматум

Про це Ф'юрі заявив у Inastagram.

Таким чином, він відреагував на згоду Усик розподілити гонорари у поєдинку в пропорції 70:30 на користь британця.

"Сьогодні перший день моїх тренувань у підготовці до бою з Усиком. Мені не потрібно шість чи чотири місяці, у мене є шість тижнів і тиждень відпочинку. Я збираюся нав’язати свою волю цьому маленькому підлому виродку. Вставайте, хлопці, не можу дочекатися, щоб правити Британією", - сказав Ф’юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Очікується, що британець та українець проведуть бій 29 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".