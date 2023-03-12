Промоутер підтвердив дату та місце бою між Ф'юрі та Усиком

Про це промоутер британця Френк Воррен розповів у інтерв'ю talkSPORT.

За його словами, бій між Ф'юрі та Усиком відбудеться 29 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

"Все в силі. З контрактами розібралися. Ми просто повинні продовжувати рухатися вперед, впевнений, поєдинок відбудеться. 29 квітня буде датою бою. На якомусь етапі я не був впевнений, чи підійде Тайсону ця дата, але він у порядку. Ми повинні підписати контракти. Усі працюють, щоб все завершити", - розповів Воррен.

Він наголосив, що бій між Ф'юрі та Усиком буде найкращим в надважкій вазі за багато років.

"Це вперше чотири пояси будуть на кону. Це найбільший бій у надважкій вазі за невідомо скільки років. Обидва боксери непереможені, обидва в розквіті сил. Це буде фантастична та найкасовіша подія, яка коли-небудь відбувалася на "Вемблі". Кажу не лише про бокс, а взагалі", - сказав Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).