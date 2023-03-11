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Ф'юрі запросив для підготовки до бою з Усиком ексчемпіона світу

11 березня, 2023 субота
15:27
Спорт Тайсон Ф'юрі та Джозеф Паркер (ліворуч)

Колишній чемпіон світу WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер допомагатиме британцю Тайсону Ф'юрі готуватися до бою з українцем Олександром Усиком

Про це Ф'юрі заявив у Instagram.  

За словами британця, його першим спаринг-партнером в процесі підготовки до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі стане колишній володар титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) Джозеф Паркер. 

"Мій добрий друг і брат Джозеф Паркер прилетів на спаринг, сьогодні ми проведемо 10-12 раундів", - сказав Ф'юрі. 

Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав британець Ентоні Джошуа.

Олександр Усик володіє титулами WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Очікується, що британець та українець зустрінуться 29 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". 

  • 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України. 
  • Тайсон Ф'юрі у відповідь заявив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика. 

 
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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