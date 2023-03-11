Ф'юрі запросив для підготовки до бою з Усиком ексчемпіона світу

Про це Ф'юрі заявив у Instagram.

За словами британця, його першим спаринг-партнером в процесі підготовки до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі стане колишній володар титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) Джозеф Паркер.

"Мій добрий друг і брат Джозеф Паркер прилетів на спаринг, сьогодні ми проведемо 10-12 раундів", - сказав Ф'юрі.

Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав британець Ентоні Джошуа.

Олександр Усик володіє титулами WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Очікується, що британець та українець зустрінуться 29 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".