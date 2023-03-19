Про це Усик написав у twitter.

За словами українського боксера, його команда зробила все можливе, аби бій за усі чотири титули в надважкій вазі відбувся і тепер "м'яч на боці британця.

"Пункти для узгодження були відправлені команді Ф'юрі. Термін встановлено. Годинник цокає. Зараз м'яч на боці "жадібного пуза". Ми зробили все, що в наших силах, щоб це відбулося", - запевнив Усик.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).