Про це Ф'юрі заявив під час етеру в Instagram.

За його словами, після розмови з юристом він наполягає, аби в контракті на поєдинок не було опції обов'язкового реваншу.

"Сьогодні я розмовляв з юристом щодо опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком. Як щодо того, щоб не було жодного положення про право на реванш? Для нас обох. Давай повністю підвищимо ставку. Ніколи не варто турбуватися про те, що буде в майбутньому і скільки доларів можна отримати після поразки 29 квітня, без опції реваншу. Переможець забирає все, лузер йде додому ні з чим. Як щодо цього? Погоджуйся", – сказав Ф’юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).