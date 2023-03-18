Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас, повідомляє Boxing Social.

За його словами, якщо Ф'юрі наполягатиме на перенесенні поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з 29 квітня на іншу дату, то Усик проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої пояси.

"Ми аутсайдери, але не можемо ковтати все, що нам кидають. Досить! Якщо цей бій відбудеться, то лише 29 квітня. Якщо вони захочуть перенести його, ми перейдемо до обов'язкового захисту", — сказав Клімас.

Він додав, що співпромоутери британця з TopRank ставляться до Усика без належної поваги, ніби він не володар трьох чемпіонських титулів, а пересічний претендент.

"Вони поводяться з Олександром, так само як з Дереком Чісорою або Ділліаном Вайтом. Ніби це звичайний бій Ф'юрі у Великій Британії та все має бути за їхніми правилами", - обурився Клімас.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Обов'язковим претендентом на титул WBA є британець Даніель Дюбуа, WBO - інший представник Великої Британії - Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.