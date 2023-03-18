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"Досить!": Усик висунув зустрічний ультиматум через нові вимоги Ф'юрі

18 березня, 2023 субота
08:47
Спорт Олександр Усик

Команда українського боксера Олександра Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти британця Тайсона Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас, повідомляє Boxing Social

За його словами, якщо Ф'юрі наполягатиме на перенесенні поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з 29 квітня на іншу дату, то Усик проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої пояси. 

"Ми аутсайдери, але не можемо ковтати все, що нам кидають. Досить! Якщо цей бій відбудеться, то лише 29 квітня. Якщо вони захочуть перенести його, ми перейдемо до обов'язкового захисту", — сказав Клімас. 

Він додав, що співпромоутери британця з TopRank ставляться до Усика без належної поваги, ніби він не володар трьох чемпіонських титулів, а пересічний претендент. 

"Вони поводяться з Олександром, так само як з Дереком Чісорою або Ділліаном Вайтом. Ніби це звичайний бій Ф'юрі у Великій Британії та все має бути за їхніми правилами", - обурився Клімас. 

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Обов'язковим претендентом на титул WBA є британець Даніель Дюбуа, WBO - інший представник Великої Британії - Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.  

  • 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України. 
  • Тайсон Ф'юрі у відповідь запевнив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика. 
  • 12 березня промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен підтвердив, що поєдинок проти Олександра Усика відбудеться 29 квітня у Лондоні
  • Промоутер Едді Хірн запідозрив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь. 
  • 13 березня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі вимагає, аби в контракті на бій з українцем Олександром Усиком не було пункту про реванш. 
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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