Ексдепутат з Черкащини попався на пропаганді комунізму

Ним виявився колишній депутат одного з органів місцевого самоврядування. Чоловік є учасником проросійськи налаштованого регіонального козацького формування та низки громадських структур лівої політичної спрямованості, передає Еспресо.TV.



"Він не приховував своєї активної проросійської позиції. Для агітації використовував також і особистий акаунт в одній із соціальних інтернет-мереж.

Дописи "агітатора" містили заборонену в Україні символіку комуністичного тоталітарного режиму", - повідомляє СБУ.



На підставі зібраної доказової бази агітатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.



Викриття зловмисника відбувалося спільно із слідчими ГУ НП у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb