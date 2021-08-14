Ексдепутат з Черкащини попався на пропаганді комунізму
Служба безпеки України у Черкаській області викрила агітатора, який пропагував комуністичні ідеї у соціальних мережах
Ним виявився колишній депутат одного з органів місцевого самоврядування. Чоловік є учасником проросійськи налаштованого регіонального козацького формування та низки громадських структур лівої політичної спрямованості, передає Еспресо.TV.
"Він не приховував своєї активної проросійської позиції. Для агітації використовував також і особистий акаунт в одній із соціальних інтернет-мереж.
Дописи "агітатора" містили заборонену в Україні символіку комуністичного тоталітарного режиму", - повідомляє СБУ.
На підставі зібраної доказової бази агітатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Викриття зловмисника відбувалося спільно із слідчими ГУ НП у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури.
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