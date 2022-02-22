Ексдиректор "Барселони" забажав, щоб іспанський топ-клуб очолив тренер "Шахтаря"

Про це повідомляє Football Italia



За словами Планеса, він гадає, що в майбутньому "Барселона" запропонує контракт Роберто Де Дзербі.



"Його стиль підходить "Барселоні", він схожий на Гвардіолу. Стиль його гри такий, який має бути у тренера, щоб тренувати команду на кшталт "Барси". Ми розмовляли з ним у минулому, і, гадаю, у майбутньому "Барселона" подумає про нього знову", – сказав колишній директор "Барселони" Рамон Планес.



42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.



Під керівництвом італійця "гірники" встигли провести 30 матчів і здобути 20 перемог. "Шахтар" лідирує в УПЛ, але посів останнє місце в групі Ліги чемпіонів.

24 листопада головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що він не хотів покидати Італію, коли очолив донецький клуб.