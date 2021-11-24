Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Я з небажанням залишав Італію, - тренер "Шахтаря" спантеличив фанатів новою заявою

Я з небажанням залишав Італію, - тренер "Шахтаря" спантеличив фанатів новою заявою

24 листопада, 2021 середа
16:10
Спорт Роберто Де Дзербі

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що він не хотів покидати Італію, коли очолив донецький клуб

Про це повідомляє Tuttosport.

Роберто Де Дзербі напередодні матчу ЛЧ з "Інтером", який пройде в Італії, розповів про можливе повернення до Італії.

"Звичайно, я повернуся до Італії, але спочатку я повинен виконати роботу в "Шахтарі" і досягти поставленої мети. Я з небажанням залишав Італію, тому що у мене були прихильності та звички", – сказав Де Дзербі.

У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.

Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.

"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.

У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться сьогодні, 24 листопада. 

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Інтер
тренери
Роберто Де Дзербі
Читайте також:
Данило Гетманцев
23 листопада, 2021 вiвторок
"Хочемо, аби люди почали виходити з тіні, адже це останній шанс": Гетманцев анонсував "нову еру фінансової прозорості"
Марина Бех-Романчук
22 листопада, 2021 понедiлок
Зіркова спортсменка Бех-Романчук підірвала мережу новим сексуальним фото
Віктор Ляшко
22 листопада, 2021 понедiлок
В Україні змінять правила "жовтої" зони карантину, - Ляшко
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.8
    Купівля 26.8
    Продаж 27.07
  • EUR
    Купівля 30.02
    Продаж 30.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
24 листопада
17:13
крапельниця, лікарня, отруєння
На Житомирщині 11 школярів отруїлися побутовою хімією, яку прийняли за солодощі
17:12
Оновлено
"Шахтар" - "Інтер"
"Інтер" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
17:05
Рідкісна листівка з Марсу: апарат Curiosity надіслав панорамний знімок Червоної планети
17:03
ЗНО
МОН внесло зміни до порядку проведення ЗНО
16:51
МВФ
Україна отримала транш МВФ у розмірі $700 млн
16:41
Джо Байден
Байден запросив Тайвань на саміт за демократію, чим обурив Китай
16:37
На Вінниччині затримали посадовця ЗСУ: збирав секретну інформацію про бойову авіацію України
16:27
апарат ШВЛ
Легені уражені на 98%: у Франківську рятують 17-річну дівчину, яка вже 20 днів на ШВЛ
16:26
"Шахтар"
"Інтер" - "Шахтар": букмекери принизили шанси українців у матчі Ліги чемпіонів
16:25
СБУ знайшла схрон із мінами на Сході України
40 кг тротилу: СБУ виявила на Луганщині схрон з мінами, який у 2014 році обладнали окупанти
16:13
Ексклюзив
Всеволод Ковальчук
"Поза рівнем енергобезпеки": залишків вугілля в Україні вистачає на 3 дні роботи ТЕС при морозах, - екскерівник Укренерго
16:13
антивакцинатори
Антивакцинатори на мітингу в Києві тримали плакати з QR-кодами сайту "Єдиної Росії"
16:01
"Минай" - "Колос"
"Колос" врятувався від поразки від "Миная" у перенесеному матчі 3-го туру УПЛ
15:58
Велика Британія заявила, що новий напад РФ на Україну був би "фатальною помилкою"
15:45
вітер
В Україну прийде сильний вітер і потепління, - синоптик Наталка Діденко
15:26
Френк Санчес
Непереможний кубинський нокаутер викликав Усика на бій
15:21
Кабмін
Уряд затвердив "план боротьби з олігархами"
15:11
Газпром
Віталій Портников: "Газпром" знову шантажує Молдову
15:10
Рейтинг "ЄС" і Порошенка зростає, влада втрачає підтримку,  – результати опитування Центру Разумкова
15:05
Посли Євросоюзу підтримали зняття санкцій з соратника Януковича Клименка
15:04
"Динамо" - "Баварія"
"Динамо" - "Баварія": футболіст німців визнав, що суддя несправедливо не поставив пенальті у їхні ворота
14:42
Карім Бензема
Одного з найкращих футболістів світу засудили на умовний термін
14:39
ОРДЛО
Омбудсман: В ОРДО поширюється сказ, вакцин не вистачає
14:31
Віктор Циганков
Тренер "Баварії" назвав футболіста "Динамо", який найбільше його вразив у матчі Ліги чемпіонів
14:29
Магдалена Андерссон стала першою жінкою, яка очолила уряд Швеції
14:28
Оновлено
метро
Станцію метро "Славутич" тимчасово зачиняли для пасажирів
14:23
коронавірус
Кабмін змінив правила карантину в "жовтій" зоні
14:16
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик укріпив позицію у найпрестижнішому рейтингу найкращих боксерів світу від The Ring
13:53
ЄС вимагає скасувати указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО на російський ринок
13:48
Денис Шмигаль
Кабмін виділив 175 млн грн на посилення кордону з Білоруссю
13:45
ліки
Уряд розширив перелік медикаментів для лікування COVID-19
13:38
Ексклюзив
Жданов
Україні потрібно підсилити кордон з Білоруссю, але 17 млрд грн на побудову “стіни” не вистачить, – військовий експерт
13:27
Окупанти обстріляли позиції прикордонників поблизу Мар'їнки
Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників поблизу контрольного пункту "Мар’їнка"
13:25
літак
Авіакомпаніям України пропонують виплатити 104 млн грн за евакуаційні рейси під час COVID-пандемії у 2020 році
13:20
Human Rights Watch закликала Білорусь зупинити знущання над мігрантами, а Польщу - дотримуватися міжнародних зобов'язань
13:10
хакери
В Україні викрили міжнародну хакерську групу: "зламували" телефони та продавали конфіденційну інформацію громадян
12:50
НАЗК
НАЗК презентувало IT-інструмент, який виявлятиме корупційні правопорушення посадовців
12:30
зерно
Розтрата зерна на 3,2 млн грн: НАБУ повідомило про підозру держпосадовцю
12:27
Віктор Ляшко
Ляшко: В усіх областях України рівень COVID-госпіталізацій іде на спад
12:26
Оновлено
На Миколаївщині у Чорному морі перекинувся човен із людьми: знайшли тіло третього загиблого
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV