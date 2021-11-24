Я з небажанням залишав Італію, - тренер "Шахтаря" спантеличив фанатів новою заявою

Про це повідомляє Tuttosport.



Роберто Де Дзербі напередодні матчу ЛЧ з "Інтером", який пройде в Італії, розповів про можливе повернення до Італії.



"Звичайно, я повернуся до Італії, але спочатку я повинен виконати роботу в "Шахтарі" і досягти поставленої мети. Я з небажанням залишав Італію, тому що у мене були прихильності та звички", – сказав Де Дзербі.



У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.



Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.



"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться сьогодні, 24 листопада.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі

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