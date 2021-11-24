Я з небажанням залишав Італію, - тренер "Шахтаря" спантеличив фанатів новою заявою
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що він не хотів покидати Італію, коли очолив донецький клуб
Про це повідомляє Tuttosport.
Роберто Де Дзербі напередодні матчу ЛЧ з "Інтером", який пройде в Італії, розповів про можливе повернення до Італії.
"Звичайно, я повернуся до Італії, але спочатку я повинен виконати роботу в "Шахтарі" і досягти поставленої мети. Я з небажанням залишав Італію, тому що у мене були прихильності та звички", – сказав Де Дзербі.
У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.
Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.
"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться сьогодні, 24 листопада.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі
- 3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
- 15 листопада центральний захисник міланського "Інтера" Стефан де Врей отримав травму.
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".
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