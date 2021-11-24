"Інтер" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів, де донецький "Шахтар" зіграє проти міланського "Інтера"
Заявка "Шахтаря" на матч з "Інтером":
У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.
Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.
"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться сьогодні, 24 листопада.
Ліга чемпіонів
5-й тур
24 листопада
"Інтер" (Італія) - "Шахтар" (Україна)
Мілан, стадіон "Сан Сіро"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
- 15 листопада центральний захисник міланського "Інтера" Стефан де Врей отримав травму.
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".
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