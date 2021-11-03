"Шахтар" програв "Реалу" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив у Мадриді, закінчився перемогою "Реалу" з рахунком 2:1. На 14-й хвилині Карім Бензема відкрив рахунок у зустрічі та вивів іспанців вперед.



"Шахтарю" вдалось зрівняти ситуацію на полі на 39-й хвилині. Алан Патрік скинув грудьми на Фернандо, який з району одинадцятиметрової позначки розстріляв ворота Тібо Куртуа.



Переможний гол трапився на 61-й хвилині. Карім Бензема оформив дубль і приніс "Реалу" перемогу над "Шахтарем".

Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти, проте матч у запасі проти "Шерифа".



"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада.



Ліга чемпіонів



4-й тур



3 листопада



Група D



"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1



Голи: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39



"Реал": Куртуа, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль (Начо, 66), Модріч, Каземіро, Кроос, Вінісіус, Бензема (Йовіч, 80), Лукас Васкес.



"Шахтар": Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко (Судаков, 80), Майкон, Патрік (Антоніо, 80), Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 80), Фернандо (Дентіньйо, 86).



Попередження: Менді, 39, Каземіро, 63 - Де Дзербі, 56

19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв мадридському "Реалі".

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