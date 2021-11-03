"Шахтар" програв "Реалу" в Лізі чемпіонів
У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Мадриді, закінчився перемогою "Реалу" з рахунком 2:1. На 14-й хвилині Карім Бензема відкрив рахунок у зустрічі та вивів іспанців вперед.
"Шахтарю" вдалось зрівняти ситуацію на полі на 39-й хвилині. Алан Патрік скинув грудьми на Фернандо, який з району одинадцятиметрової позначки розстріляв ворота Тібо Куртуа.
Переможний гол трапився на 61-й хвилині. Карім Бензема оформив дубль і приніс "Реалу" перемогу над "Шахтарем".
Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти, проте матч у запасі проти "Шерифа".
"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада.
Ліга чемпіонів
4-й тур
3 листопада
Група D
"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1
Голи: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39
"Реал": Куртуа, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль (Начо, 66), Модріч, Каземіро, Кроос, Вінісіус, Бензема (Йовіч, 80), Лукас Васкес.
"Шахтар": Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко (Судаков, 80), Майкон, Патрік (Антоніо, 80), Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 80), Фернандо (Дентіньйо, 86).
Попередження: Менді, 39, Каземіро, 63 - Де Дзербі, 56
- 19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв мадридському "Реалі".
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