"Шахтар" ганебно програв "Реалу" у Лізі чемпіонів
У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв мадридському "Реалі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Шахтаря" 0:5. Українці пропустили перший м'яч на 37-й хвилині, коли захисник Сергій Кривцов у боротьбі з Карімом Бензема зрізав м'яч у власні ворота.
На старті другого тайму бразильський форвард "Реалу" Вінісіус Жуніор видав справжній перфоманс. Спершу оформив дубль і довів рахунок до розгромного, а після цього ще й віддав асист на Родріго, який забив для мадридців 4-й гол.
Крапку в матчі поставив Карім Бензема. Французький форвард забив гол на 91-й хвилині і зробив рахунок 0:5.
Після 3-х матчів групу D очолює молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал", у них теж 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.
Ліга чемпіонів
3-й тур
19 жовтня
"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія) 0:5
Голи: Кривцов, 37 (авт.), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1
"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 75), Майкон, Патрік (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педрінью, Соломон (Антоніо, 46), Фернандо (Мудрик, 74).
"Реал": Куртуа, Васкес, Алаба, Мілітао (Вальєхо, 87), Менді (Марсело, 69), Модріч (Камавінга, 78), Кроос (Вальверде, 78), Каземіро, Вінісіус, Родріго (Асенсіо, 78), Бензема.
- 19 жовтня У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг бельгійський "Брюгге".
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