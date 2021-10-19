"Шахтар" ганебно програв "Реалу" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився поразкою "Шахтаря" 0:5. Українці пропустили перший м'яч на 37-й хвилині, коли захисник Сергій Кривцов у боротьбі з Карімом Бензема зрізав м'яч у власні ворота.



На старті другого тайму бразильський форвард "Реалу" Вінісіус Жуніор видав справжній перфоманс. Спершу оформив дубль і довів рахунок до розгромного, а після цього ще й віддав асист на Родріго, який забив для мадридців 4-й гол.



Крапку в матчі поставив Карім Бензема. Французький форвард забив гол на 91-й хвилині і зробив рахунок 0:5.



Після 3-х матчів групу D очолює молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал", у них теж 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.



Ліга чемпіонів



3-й тур



19 жовтня



"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія) 0:5



Голи: Кривцов, 37 (авт.), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1



"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 75), Майкон, Патрік (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педрінью, Соломон (Антоніо, 46), Фернандо (Мудрик, 74).



"Реал": Куртуа, Васкес, Алаба, Мілітао (Вальєхо, 87), Менді (Марсело, 69), Модріч (Камавінга, 78), Кроос (Вальверде, 78), Каземіро, Вінісіус, Родріго (Асенсіо, 78), Бензема.

19 жовтня У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг бельгійський "Брюгге". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb