"Ман Сіті" розтрощив "Брюгге" Соболя у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Брюгге" пропустив від "Ман Сіті" при рідних трибунах цілих 5 голів. За англійців забили Жоау Канселу, Ріяд Марез, який оформив дубль, Кайл Вокер і Коул Палмер.



Бельгійці зуміли забити лише один м'яч. На 81-й хвилині відставання скоротив Ганс Ванакен. Український лівий захисник "Брюгге" Едуард Соболь провів на полі весь матч.



Після 3-х матчів "Манчестер Сіті" очолив групу А з 6 балами. "Брюгге" ділить з ПСЖ друге-третє місце, у команд по 4 бали, але у бельгійців матч у запасі. Останнє місце і 0 очок у "Лейпцига".



Ліга чемпіонів



3-й тур



19 жовтня



"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:5



Голи: Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (пен.), 84, Вокер, 53, Палмер, 67



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)

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