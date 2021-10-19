"Шахтар" - "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го туру Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Реалом" у Києві. Початок - о 22:00
"Шахтар" стартував на груповому раунді Ліги чемпіонів з гостьової поразки від молдовського "Шерифа" - 0:2 та домашньої нічиєї з італійським "Інтером" - 0:0.
"Реал" у першому турі переграв на виїзді міланців 1:0, а потім сенсаційно поступився у Мадриді клубу з Тирасполя, який очолює українець Юрій Вернидуб - 1:2.
Після двох турів "Шахтар" має 1 очко та займає в групі D четверте місце. "Реал" з 3 пунктами - другий. Лідирує з 6 балами "Шериф", "Інтер" із 3 очками - третій.
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