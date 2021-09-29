"Шериф" Вернидуба сенсаційно переміг "Реал" в Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Шериф" вийшов вперед вже на 25-й хвилині завдяки голу Джасура Джахшибаєва і більшу частину матчу володів ситуацією на полі.



Команда Юрія Вернидуба пропустила аж на 65-й хвилині і то через пенальті, який реалізував Карім Бензема.



Переможний м'яч у зустрічі забив Себастьєн Тіль. 27-річний хавбек завдав фантастичний удар на 90-й хвилині і створив справжню футбольну казку для клубу з Тирасполя.



У 1-му турі обидві команди вдало стартували на груповому раунді Ліги чемпіонів. "Шахтар" сенсаційно поступився у Тирасполі дебютанту турніру - "Шерифу" - 0:2. "Інтер" у Мілані програв мадридському "Реалу" - 0:1.



3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".



Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.



Ліга чемпіонів

28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".

Після цього французький ПСЖ переміг англійський "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру ЛЧ.

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2-й тур28 вересняБензема, 65 (пен.) - Джахшибаєв, 25, Тіль, 90Скасований гол: Бруну, 72