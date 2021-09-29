"Шериф" Вернидуба сенсаційно переміг "Реал" в Іспанії
У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шериф" вийшов вперед вже на 25-й хвилині завдяки голу Джасура Джахшибаєва і більшу частину матчу володів ситуацією на полі.
Команда Юрія Вернидуба пропустила аж на 65-й хвилині і то через пенальті, який реалізував Карім Бензема.
Переможний м'яч у зустрічі забив Себастьєн Тіль. 27-річний хавбек завдав фантастичний удар на 90-й хвилині і створив справжню футбольну казку для клубу з Тирасполя.
У 1-му турі обидві команди вдало стартували на груповому раунді Ліги чемпіонів. "Шахтар" сенсаційно поступився у Тирасполі дебютанту турніру - "Шерифу" - 0:2. "Інтер" у Мілані програв мадридському "Реалу" - 0:1.
3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".
Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.
Ліга чемпіонів
28 вересня
"Реал" (Іспанія) - "Шериф" (Молдова) 1:2
Голи: Бензема, 65 (пен.) - Джахшибаєв, 25, Тіль, 90
Скасований гол: Бруну, 72
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- Після цього французький ПСЖ переміг англійський "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру ЛЧ.
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