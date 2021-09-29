Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Шериф" Вернидуба сенсаційно переміг "Реал" в Іспанії

"Шериф" Вернидуба сенсаційно переміг "Реал" в Іспанії

29 вересня, 2021 середа
00:07
Спорт "Реал" - "Шериф"

У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шериф" вийшов вперед вже на 25-й хвилині завдяки голу Джасура Джахшибаєва і більшу частину матчу володів ситуацією на полі.

Команда Юрія Вернидуба пропустила аж на 65-й хвилині і то через пенальті, який реалізував Карім Бензема.

Переможний м'яч у зустрічі забив Себастьєн Тіль. 27-річний хавбек завдав фантастичний удар на 90-й хвилині і створив справжню футбольну казку для клубу з Тирасполя.

У 1-му турі обидві команди вдало стартували на груповому раунді Ліги чемпіонів. "Шахтар" сенсаційно поступився у Тирасполі дебютанту турніру - "Шерифу" - 0:2. "Інтер" у Мілані програв мадридському "Реалу" - 0:1. 
 

3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером". 

Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.

Ліга чемпіонів

2-й тур

28 вересня

"Реал" (Іспанія) - "Шериф" (Молдова) 1:2

Голи: Бензема, 65 (пен.) - Джахшибаєв, 25, Тіль, 90

Скасований гол: Бруну, 72

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Ліга чемпіонів
Реал
результати
Юрій Вернидуб
Шериф
Читайте також:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
26 вересня, 2021 неділя
Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа
Олександр Усик
28 вересня, 2021 вiвторок
Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу
Джошуа, Хірн та Усик
27 вересня, 2021 понедiлок
Промоутер Джошуа розповів, коли відбудеться бій-реванш проти Усика
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.51
    Купівля 26.51
    Продаж 26.73
  • EUR
    Купівля 30.89
    Продаж 31.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
29 вересня
00:26
Шахтар - Інтер
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційного 2-го туру
2021, вiвторок
28 вересня
23:55
ПСЖ - "Манчестер Сіті"
Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс команді перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів
22:58
Дмитро Разумков
Депутатів навмисно ввели в оману під час розгляду закону про олігархів, - Разумков
22:38
Томас Тухель
Я тренер, я не експерт по COVID, - тренер "Челсі" відмовився переконувати футболістів вакцинуватись
22:36
"єСуд"
Суд у смартфоні: в Україні презентували застосунок "єСуд"
22:04
Понад 15 катерів, гелікоптери, морська піхота: у Румунії стартували навчання за участю ВМС України
22:03
Олег Немчінов
Підстав підвищувати тарифи немає, - Немчінов
21:52
"Аякс" - "Бешикташ"
"Аякс" без проблем переміг "Бешикташ" у ЛЧ
21:43
Слуга народу
Кравчук: "Слуги" самостійно платитимуть за поїздку до Трускавця
21:37
Оновлено
Шахтар - Інтер
"Шахтар" - "Інтер" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:37
"Шахтар" - "Інтер"
"Шахтар" та "Інтер" зіграли внічию у Лізі чемпіонів
21:27
У Білорусі вбили працівника КДБ
21:23
На Миколаївщині начальник військового складу продавав зброю та боєприпаси
На Миколаївщині начальник військового складу продавав зброю та боєприпаси
21:20
Мірча Луческу
Луческу назвав найкращу команду цьогорічної Ліги чемпіонів
21:04
вакцинація дітей
В Україні планують дозволити щеплювати дітей від 12 років вакциною Pfizer
21:01
Юліан Нагельсманн
Тренер "Баварії" знецінив шанси "Динамо" в їхньому матчі Ліги чемпіонів
20:42
Південний міст
У Києві на понад два місяці обмежать рух Південним мостом
20:37
свічка
На Донбасі загинув командир бойової машини 54-ї бригади
20:19
вакцинація
Вакцинуватися проти коронавірусу та грипу можна в один день, – Лапій
20:10
Роджер Гант
Помер легендарний футболіст "Ліверпуля"
19:52
коронавірус
У дитбудинку Луцька стався спалах коронавірусу: до лікарні потрапили 17 дітей
19:31
Денис Малюська
"Маєте гроші – купуйте": Малюська пропонує українцям придбати в’язниці з аукціону
19:26
Сергій Притула
Притула підтвердив, що планує створити власну партію
19:06
Наталка Діденко
В Україну йдуть сонце і прохолода, - синоптик Наталка Діденко про погоду 29 вересня
18:56
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа
18:50
субсидія
Розмір субсидій переглядатиметься автоматично, якщо зростатимуть тарифи, - Лазебна
18:41
школа
"Червона" зона карантину: як працюватимуть школи
18:29
ФК "Шахтар"
"Шахтар" - "Інтер": склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:20
ООС
День у зоні ООС: окупанти 7 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових
18:15
Олександр Усик (праворуч) та Ентоні Джошуа
У нього є рідні і близькі, мати і батько, - Усик пояснив, чому він не нокаутував Джошуа
17:57
пенсія
Лазебна заявила про зростання мінімальної пенсії з 2022 року для людей старше 70 років
17:52
Факундо Феррейра
Екснападник "Шахтаря" знайшов незвичний варіант продовження кар'єри
17:45
Російські хакери
США депортували до Москви російського хакера
17:27
граната
На Івано-Франківщині засудили військового, який кинув у натовп відвідувачів кафе гранату
17:16
Майк Тайсон
Вони б мене не побили: Легенда боксу Тайсон розкритикував бій Усик - Джошуа
17:13
Совські ставки
Екокомісія Київради погодила створення нового парку на понад 22 га
17:04
Дія
Федоров: 7 млн українців активно використовують застосунок "Дія"
16:56
Андрій Лунін
Тренер "Реалу" Анчелотті вирішив дати шанс Луніну в Лізі чемпіонів
16:55
МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 млрд грн до 2024 року, - StateWatch
16:46
covid
В Україні за два тижні рівень смертності від коронавірусу зріс більш ніж вдвічі, - Київська школа економіки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV