"Шахтар" та "Інтер" зіграли внічию у Лізі чемпіонів
У 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Шахтар" - "Інтер" у Києві закінчився нульовою нічиєю.
На 11-й хвилині головний бомбардир "Шахтаря" Лассіна Траоре отримав жахливу травму коліна, через це "гірники" були змушені грати ледь не весь матч без основного форварда.
3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Інтер" чекає зустріч з молдавським "Шерифом" Юрія Вернидуба.
У 1-му турі обидві команди невдало стартували на груповому раунді Ліги чемпіонів. Віцечемпіони України сенсаційно поступилися у Тирасполі дебютанту турніру - "Шерифу" - 0:2. "Інтер" у Мілані програв мадридському "Реалу" - 0:1.
"Шахтар" та "Інтер" вже вчетверте зустрічалися у 2020 році. У півфіналі Ліги Європи міланці перемогли 5:0. На груповому раунді ЛЧ клуби двічі зіграли внічию 0:0.
2-й тур
28 вересня
"Шахтар" - "Інтер" 0:0
"Шахтар": П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 78), Майкон, Степаненко, Педрінью, Патрік (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78), Траоре (Тете, 11).
"Інтер": Хандановіч, Шкріньяр, де Врей, Бастоні, Дюмфріс (Перішич, 82), Барелла, Весіно (Гальярдіні, 82), Брозовіч (Чалханоглу, 55), Дімарко, Мартінес (Санчес, 72), Джеко (Корреа, 55).
- 15 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.
- Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що його команда програла молдовському "Шерифу" в Лізі чемпіонів, бо їй не пощастило.
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