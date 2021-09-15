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"Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі у стартовому матчі ЛЧ

15 вересня, 2021 середа
21:36
Спорт "Шериф" - "Шахтар"

У першому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Шерифа" над "Шахтарем" з рахунком 2:0. Команда Юрія Вернидуба забила перший м'яч вже на старті гри. На 16-й хвилині Адама Траоре розкішним ударом відправив м'яч у ворота Андрія П'ятова.

В середині другого тайму "Шахтар" пропустив ще раз. Момо Янсане подвоїв перевагу молдавської команди. Український тренер Юрій Вернидуб приніс для "Шерифа" першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів.

Роберто Де Дзербі не вдало стартував у дебютному матчі в груповому етапі Ліги чемпіонів. "Шахтар" погано розпочинає єврокубковий сезон.

У групі з "Шахтарем" і "Шерифом" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Інтер" та "Реал". Вони свій матч розпочнуть о 22:00.

У 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з "Інтером". Матч відбудеться 28 вересня.

Ліга чемпіонів

1-й тур

15 вересня

"Шериф" (Молдова) - "Шахтар" (Україна) 2:0

Голи: А. Траоре, 16, Янсане, 62

"Шахтар": П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Антоніо (А. Патрік, 65), Тете (Марлос, 46), Педрінью, Фернандо (Мудрик, 65), Лассіна Траоре.

"Шериф": Атанасіадіс, Арболеда, Дуланто, Костанцо, Кріштіану, Траоре, Кастаньєда (Ніколов, 85), Аддо (Раделіч, 85), Коловос (Янсане, 55), Тілль, Якшибоєв (Бруно, 67)

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
результати
Юрій Вернидуб
Шериф
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