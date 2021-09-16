Тренер "Шахтаря" знайшов дивне виправдання провалу з "Шерифом" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами італійського тренера, "Шахтар" програв дебютанту ЛЧ з рахунком 0:2 у Тирасполі через відсутність удачі.

"Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а "Шерифу", навпаки, щастило. Але якщо ми програли, значить ми винні. Думаю, що в моїй команді є дуже багато сильних футболістів. Але ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо стати такою. Сильна команда не повинна пропускати такі голи", - сказав Де Дзербі.

15 вересня у першому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

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