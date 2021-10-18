"Реал" оголосив заявку на матч зі "Шахтарем" у Лізі чемпіонів
Головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті оголосив заявку своєї команди на матч зі "Шахтарем" у 3-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У заявку "Реалу" не потрапили низка іменитих гравців. Карло Анчелотті не зможе розраховувати на Едена Азара, Гарета Бейла, Дані Карвахаля, Луку Йовича, Іско і Дані Себальоса.
Заявка "Реала" на матч проти "Шахтаря":
Воротар: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Луїс Лопес.
Захисник: Едер Мілітао, Давід Алаба, Хесус Вальєхо, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менді, Мігель Гутьєррес.
Півзахисник: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Федеріко Вальверде, Лукас Васкес, Едуарду Камавінга, Антоніо Бланко.
Нападник: Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано.
Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.
3-й тур Ліги чемпіонів стартує 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- Після цього молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал"
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