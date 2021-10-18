"Реал" оголосив заявку на матч зі "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У заявку "Реалу" не потрапили низка іменитих гравців. Карло Анчелотті не зможе розраховувати на Едена Азара, Гарета Бейла, Дані Карвахаля, Луку Йовича, Іско і Дані Себальоса.



Заявка "Реала" на матч проти "Шахтаря":



Воротар: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Луїс Лопес.



Захисник: Едер Мілітао, Давід Алаба, Хесус Вальєхо, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менді, Мігель Гутьєррес.



Півзахисник: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Федеріко Вальверде, Лукас Васкес, Едуарду Камавінга, Антоніо Бланко.



Нападник: Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано.



Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.



3-й тур Ліги чемпіонів стартує 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".

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