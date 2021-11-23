"Динамо" програло "Баварії" і втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Баварії" з рахунком 1:2. Перший м'яч "Динамо" пропустило на 14-й хвилині. Роберт Левандовські розкішним ударом через себе відправив м'яч у сітку воріт.



Німці подвоїли перевагу наприкінці першого тайму. Кінгслі Коман розкішним ударом з близької відстані "розстріляв" ворота Георгія Бущана на 42-й хвилині зустрічі.



В середині другого тайму "Динамо" зуміло скоротити відставання від "Баварії". Віктор Циганков виконав чудовий пас та вивів Дениса Гармаша віч-на-віч з Мануелем Нойєром. Він свій момент не прогавив та зробив рахунок 1:2.



Після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.



Друге місце і шість очок у "Барселони". Чотири набраних бали в "Бенфіки". Вони свій матч розпочнуть о 22:00.



8 грудня у 5-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки".



Ліга чемпіонів



5-й тур



23 листопада



"Динамо" (Україна) - "Баварія" (Німеччина) 1:2



Голи: Гармаш, 70 - Левандовські, 14, Коман, 42



"Динамо": Бущан, Кендзьора (Караваєв, , Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена (Вітіньйо, 46), Шкурін (Гармаш, 46).



"Баварія": Нойєр, Павар, Ернандес (Сарр, 46), Куассі (Ньянзу, 85), Девіс, Горетцка, Толіссо, Сане (Річардс, 88), Мюллер, Коман (Рока, 67), Лєвандовські



Попередження: Шапаренко, 32 - Сарр, 52

Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.