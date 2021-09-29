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Головна Спорт "Динамо" розгромно програло "Баварії" у Лізі чемпіонів

"Динамо" розгромно програло "Баварії" у Лізі чемпіонів

29 вересня, 2021 середа
23:47
Спорт Баварія - Динамо

У 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося у гостях мюнхенській "Баварії"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Динамо" непогано розпочало зустріч в Мюнхені, але гру киян швидко зламав пенальті, який "Баварія" заробила на 12-й хвилині. Після подачі кутового м'яч влучив у руку Сергію Сидорчуку і рефері з Італії Марко Гуіда призначив одинадцятиметровий. Його вправно реалізував Роберт Левандовські. 

На 27-й хвилині німецький клуб збільшив перевагу. Динамівці втратили м'яч в середині поля, Томас Мюллер передачею врозріз вивів на ударну позицію в штрафному майданчику Роберта Левандовські, який зробив дубль. 

На 68-й хвилині "Баварія" довела рахунок до розгромного - стрімку контратаку мюнхенців ударом під поперечину завершив Серж Гнабрі. 

На 74-й хвилині побиття команди Мірчі Луческу продовжив Лерой Сане, який забив божевільний гол ударом з лівого флангу, коли у нього зрізався м'яч при спробі виконати навіс.  

На 87-й хвилині Ерік Максім Шупо-Мотінг забив у ворота "Динамо" п'ятий гол та встановив остаточний рахунок. 

"Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю. Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.  

У 3-му турі, 20 жовтня,  "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". 

Ліга чемпіонів

2-й тур 

Група E

29 вересня 

"Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Україна) 5:0

Голи: Левандовські, 12 (пен.), 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Шупо-Мотінг 

"Баварія": Нойєр, Зюле, Ернандес, Упамекано, Девіс (Павар, 69), Горетцка (Забітцер, 80), Кімміх, Мюллер, Левандовські (Шупо-Мотінг, 79), Гнабрі (Мусіала, 69), Сане (Сарр, 79) .

"Динамо": Бущан, Тимчик (Кендзьора, 46), Шабанов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, де Пена, Циганков (Караваєв, 70), Шапаренко (Шепелєв, 46), Гармаш (Супряга, 70).

Попередження: Тимчик, 37, Ернандес, 90+1

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Баварія
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