"Динамо" розгромно програло "Баварії" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" непогано розпочало зустріч в Мюнхені, але гру киян швидко зламав пенальті, який "Баварія" заробила на 12-й хвилині. Після подачі кутового м'яч влучив у руку Сергію Сидорчуку і рефері з Італії Марко Гуіда призначив одинадцятиметровий. Його вправно реалізував Роберт Левандовські.

На 27-й хвилині німецький клуб збільшив перевагу. Динамівці втратили м'яч в середині поля, Томас Мюллер передачею врозріз вивів на ударну позицію в штрафному майданчику Роберта Левандовські, який зробив дубль.

На 68-й хвилині "Баварія" довела рахунок до розгромного - стрімку контратаку мюнхенців ударом під поперечину завершив Серж Гнабрі.

На 74-й хвилині побиття команди Мірчі Луческу продовжив Лерой Сане, який забив божевільний гол ударом з лівого флангу, коли у нього зрізався м'яч при спробі виконати навіс.

На 87-й хвилині Ерік Максім Шупо-Мотінг забив у ворота "Динамо" п'ятий гол та встановив остаточний рахунок.

"Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю. Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.

У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони".

Ліга чемпіонів

2-й тур

Група E

29 вересня

"Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Україна) 5:0

Голи: Левандовські, 12 (пен.), 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Шупо-Мотінг



"Баварія": Нойєр, Зюле, Ернандес, Упамекано, Девіс (Павар, 69), Горетцка (Забітцер, 80), Кімміх, Мюллер, Левандовські (Шупо-Мотінг, 79), Гнабрі (Мусіала, 69), Сане (Сарр, 79) .

"Динамо": Бущан, Тимчик (Кендзьора, 46), Шабанов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, де Пена, Циганков (Караваєв, 70), Шапаренко (Шепелєв, 46), Гармаш (Супряга, 70).

Попередження: Тимчик, 37, Ернандес, 90+1

Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию проти італійського "Інтера".

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