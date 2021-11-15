"Інтер" втратив ключового захисника перед матчем проти "Шахтаря" в ЛЧ
Центральний захисник міланського "Інтера" Стефан де Врей отримав травму і не зіграє проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
29-річний Стефан де Врей через травму не зміг до кінця дограти матч збірної Нідерландів проти Чорногорії (2:2). Оборонець вже повернувся до розташування "Інтера", де у нього діагностували травму м'язів стегна.
За прогнозами лікарів відновлення де Врея займе 10-14 днів. Нідерландський центрбек точно пропустить матч проти "Шахтаря" в ЛЧ та поєдинок Серії А проти "Наполі".
У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.
Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.
"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада.
- 3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
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