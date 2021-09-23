Ексфорвард "Барселони" встановив неймовірне досягнення у новому клубі
Уругвайський футболіст іспанського "Атлетико" Луїс Суарес за кар'єру забивав на усіх хвилинах ігрового часу
Про це повідомляє El Pais.
Суарес у матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії проти "Гетафе" зробив дубль та допоміг "Атлетико" перемогти 2:1. Один з голів він відправив у ворота на 78-й хвилині. З'ясувалося, що це була єдина хвилина ігрового часу, за яку уругваєць не забивав раніше голів під час своєї кар'єри.
Загалом Луїс Суарес забивав м'ячі з 1 по 90+7 хвилину. Подібним досягненням також відзначилися португалець Кріштіану Роналду та швед Златан Ібрагімович.
Загалом 34-річний Луїс Суарес зіграв за кар'єру 661 матч, забив 427 голів і віддав 238 результативних передач.
До "Атлетико" Суарес перейшов у 2020 році з "Барселони", за яку відіграв шість років. Також виступав за уругвайський "Насьональ", нідерландські "Гронінген" та "Аякс" і англійський "Ліверпуль".
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Нагадаємо, у вересні 2020 року Луїс Суарес перейшов із "Барселони" до "Атлетико".
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